Incontro Putin-Trump, l’Ue fuori dai giochi ma gli Usa ora vogliono anche Zelensky al tavolo

L’Europa prova a entrare nel gioco delle trattative sulla pace in Ucraina, ma ancora una volta viene ignorata e ne resta fuori. Gli appelli dei Paesi Ue per coinvolgere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nell’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, potrebbero anche essere presi in considerazione, ma chi di certo non siederà al tavolo delle trattative in Alaska sarà proprio Bruxelles.

Sulla presenza di Zelensky qualche apertura da parte degli Stati Uniti c’è stata: ora gli Usa non escludono la sua partecipazione. E anche il vicepresidente statunitense, JD Vance, si è detto favorevole all’inclusione del presidente ucraino in un’intervista alla Fox.

Incontro Trump-Putin, l’Ue fuori dai giochi ma Zelensky potrebbe esserci

Ignorata invece Kaja Kallas, l’Alta rappresentante per la politica estera Ue, secondo cui qualsiasi accordo tra Usa e Russia deve “includere l’Ucraina e l’Ue, perché è una questione di sicurezza dell’Ucraina e dell’intera Europa”. Bruxelles sostiene che “i confini internazionali non devono essere modificati con la forza”, ma per Mosca si tratta di un’intromissione da parte europea che ha suscitato l’ira del Cremlino.

In ogni caso la presenza di Bruxelles all’incontro in Alaska del 15 agosto non sembra neanche essere presa in considerazione. Così come l’idea di congelare la guerra, che secondo Vance è un’ipotesi che “alla fine non renderà felici né Mosca né Kiev”. Per Vance ora “bisogna fare la pace” e questo può avvenire solo con l’incontro del 15, mentre viene scartata l’ipotesi di un faccia a faccia precedente tra Putin e Zelensky.

L’unica buona notizia sul fronte europeo, quindi, è la volontà degli Usa di includere anche Zelenksy al tavolo. “Uno degli ostacoli più importanti è che Vladimir Putin ha dichiarato che non si sarebbe mai seduto al tavolo con Zelensky, il capo dell’Ucraina, e ora il presidente deve cambiare idea”, afferma il vicepresidente Usa.