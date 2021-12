Da eroi a dimenticati. Gli infermieri beffati da Brunetta. Il bonus Covid è fermo da un anno e per sbloccarlo servono altri mesi

Il governo dei Migliori mette in sala d’attesa gli eroi della prima ondata della pandemia. Il bonus di 335 milioni di euro, stanziato dall’esecutivo di Giuseppe Conte, è ancora nel cassetto, a differenza di quello di 500 milioni destinato ai medici, regolarmente arrivato a destinazione. Così dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, arriva uno “schiaffo” ai lavoratori, come denuncia Andrea Bottega, segretario nazionale del Nursind, sindacato degli infermieri.

GRAVE RITARDO

L’indennità, infatti, ancora non è stata ricevuta da migliaia di infermieri. Secondo le stime si tratta di circa 950 euro ciascuno. “Una cifra importante, visti i nostri stipendi”, spiega Bottega. “Conte – aggiunge – era stato di parola e aveva messo a disposizione le risorse. Ma con il nuovo governo non abbiamo visto ancora un euro”. Il motivo? “La definizione dell’indennità di specificità infermieristica è stata rinviata alla contrattazione collettiva nazionale 2019-2021”, ha riferito Brunetta. Un paradosso: il bonus è stato collegato a un rinnovo, che è già fuori tempo massimo, visto che l’ultimo anno di riferimento è proprio il 2021.

RISORSE GIALLOROSSE

La vicenda inizia con la Legge di Bilancio dello scorso anno, quando il governo inserì nel testo dei fondi, pari a 335 milioni di euro, per riconoscere “un’indennità di specificità infermieristica”. Un gesto di riconoscenza nei confronti degli infermieri che per mesi sono stati in corsia, spesso senza nemmeno tornare a casa per la paura di infettare i familiari. E molti ci hanno rimesso la vita per il contagio. Peccato che, con l’insediamento di Draghi a Palazzo Chigi, si sia inceppato tutto. La questione è stata portata all’attenzione del Parlamento, per chiedere chiarimenti proprio a Brunetta. Il deputato di FacciamoEco, Andrea Cecconi, ha presentato un’interrogazione ricordando che “gli infermieri, nel corso della pandemia, hanno evidenziato un encomiabile spirito di abnegazione e servizio, anteponendo i bisogni dei pazienti alle proprie legittime rivendicazioni di categoria”. Per questo ha sottolineato la necessità di “una rapida erogazione dell’indennità di specificità infermieristica”.

REPLICA IL MINISTRO

Il ministro, rispondendo in Aula alla Camera, ha minimizzato: “Si stanno concludendo i contratti. Lo dico in maniera molto semplice, la prossima settimana, molto probabilmente, si chiuderanno i contratti dell’area nazionale dei settori centrali e subito dopo ci sarà la chiusura dei contratti sanità e degli enti locali”, ha affermato. “Quindi – ha aggiunto Brunetta a Montecitorio – posso rassicurare che entro pochissime settimane sarà erogata l’indennità”. Cecconi, però, replica a La Notizia: “La risposta del ministro mi ha indispettito, non è vero che si può chiudere tutto in poche settimane. Visto l’iter necessario, se tutto va alla perfezione, l’accordo si chiuderà a giugno-luglio”. Bisogna infatti siglare la bozza di accordo da sottoporre a una serie di verifiche e validazioni. Per questo il deputato di FacciamoEco rilancia: “Iniziamo a dare quei soldi già stanziati, poi pensiamo al rinnovo del contratto”. Una posizione che concorda con quella di Bottega: “La risposta di Brunetta è stato uno schiaffo anche perché non abbiamo chiesto nulla di più rispetto a quanto previsto”. “Se oggi – conclude il numero uno del Nursind – siamo messi meglio rispetto agli altri Paesi d’Europa, lo dobbiamo al personale sanitario che sta facendo un grande lavoro, garantendo la ripresa delle attività e il rilancio dell’economia. Sarebbe il caso di dargli un riconoscimento”.