Instant Poll ore 15. Referendum: il SI doppia il NO. Regionali: plebiscito per Zaia in Veneto. De Luca verso la riconferma in Campania. Testa a testa in Toscana e Puglia. Liguria e Marche al centro destra

Ecco il primo Instant Poll realizzato da Lab2101 di Roberto Baldassari per affaritaliani.it: delle sei regioni a statuto ordinario al voto (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Veneto, Toscana) 3 vanno al centro destra, una al centrosinistra, partita apertissima nelle altre due.

Referendum per il taglio dei parlamentari: SI 64,7%-68,7%, NO 31,3%-35,3%.

REGIONALI

Campania: VALERIA CIARAMBINO (M5S): 13,7-17,7%; STEFANO CALDORO (cdx) 28,4-32,4%: VINCENZO DE LUCA (csx) 49,4-53,4%; Altri 1,5-2,5%.

Liguria: ARISTIDE FAUSTO MASSARDO (Italia Viva) 2,1-4,1%; FERRUCCIO SANSA (csx-M5S) 34,1-38,1%; GIOVANNI TOTI (cdx) 52,4%-56,4%; ALTRI 5,4-7,4%.

Marche: GIAN MARIO MERCORELLI (M5S) 8,1-12,1%; MAURIZIO MANGIALARDI (csx) 35,1-39,1%; FRANCESCO ACQUAROLI (cdx) 45,3-49,3%; ALTRI 4,5-6,5%.

Puglia: MICHELE EMILIANO (csx): 38,2-42,2%; ANTONELLA LARICCHIA (M5S) 14,1-18,1%; RAFFAELE FITTO (cdx) 38,3-42,3%; ALTRI 2,4-4,4%.

Veneto: LUCA ZAIA (Centrodestra) 70,9%-74,9%; ARTURO LORENZONI (cdx) 15,9%-19,9%; ENRICO CAPPELLETTI (M5S) 4,1%-6,1%.

Toscana: EUGENIO GIANI (cdx) 40%-44%; SUSANNA CECCARDI (cdx) 39,5%-43,5%; IRENE GALLETTI (M5S) 6,2%-10,2%.

Valle d’Aosta: Lega Vallée d’Aoste 27%-31%; Centrosinistra 16,5%-20,5%; Centrodestra 11,1%-15,1%; Lista Union Valdotaine 19,9%-14,9%; M5S 3,5%-5,5%; Altri partiti 20%-22%.

AUDIENCE: INTERVISTE VALIDE: 5.600 PER LE REGIONI AL VOTO; 1.000 PER IL REFEREDUM. CAMPIONE: RAPPRESENTATIVO DELLA POPOLAZIONE MAGGIORENNE DELLE 7 REGIONI CHIAMATE AL VOTO IL 20-21 SETTEMBRE 2020 STRATIFICATO PROPORZIONALMENTE SULLA BASE DELLE VARIABILI: -AREA GEOGRAFICA: PER LE REGIONI AL VOTO: 1. CAMPANIA; 2. LIGURIA; 3. MARCHE; 4. PUGLIA; 5. TOSCANA; 6. VALLE D’AOSTA; 7. VENETO; PER IL REFERENDUM: TOTALE ITALIA -GENERE; -ETÀ; -ISTRUZIONE. METODOLOGIA DI RILEVAZIONE: FIELD: CATI – CAMI (telefono fisso e mobile). PERIODO DI RILEVAZIONE: FIELD: 21 SETTEMBRE 2020