Insulta la Schlein su X, ma poi scarica la colpa sul collaboratore

Il copione è sempre lo stesso: scrivono un post indecente, suscitano le polemiche, si fanno conoscere al lato più becero dell’elettorato grazie a un messaggio ripostato da migliaia di utenti e poi si “scusano”, dicendo che non sono stati loro gli autori e scaricano le colpe sul collaboratore di turno.

L’ultima puntata di una serie già vista è capitata a cavallo tra venerdì e sabato. Protagonista, il vice presidente del coordinamento cittadino di FdI Napoli, Luigi Rispoli, sulla cui pagina di X, venerdì, era apparso un post (ora cancellato) nel quale erano messe una accanto all’altra l’immagine di un articolo sulla ricostruzione del volto di una donna di Neanderthal e quello della leader dem, Elly Schlein, con la scritta “separate alla nascita”.

Rispoli appena nominato consulente dal ministro Sangiuliano

Un messaggio pessimo che aveva fatto insorgere in primis la capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, visto che Rispoli dallo scorso gennaio è stato nominato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nell’organo consultivo del ministero. “Sangiuliano si scusi, prenda le distanze e rimuova Luigi Rispoli dalla Commissione consultiva per il Teatro del ministero della Cultura”, aveva tuonato Manzi, stigmatizzando il post “gravemente offensivo e sessista” contro la segretaria Schlein. “Che nomine sta facendo Sangiuliano?”, si era chiesta Manzi, aggiungendo che “il ministro sta indicando nelle istituzioni culturali numerosi esponenti del suo partito. Una vera e propria occupazione politica di istituti e commissioni che dovrebbero non avere pressioni e preconcetti”.

“Tutta colpa del collaboratore”, come sempre

Questa mattina sono arrivate le immancabili scuse di Rispoli e l’altrettanto immancabile scarico di responsabilità su un misterioso collaboratore: “A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a Elly Schlein”. Tutto risolto? Certo, perché alla fine la colpa è sempre dei collaboratori…