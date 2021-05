Gli insulti al figlio di Fedez per un video su Instagram

Il 4 maggio Fedez ha pubblicato su Instagram un video nel quale tenta di spiegare al suo piccolo Leone che il vero nome del suo papà è Federico. Il bambino, con l’adorabile innocenza di tutti i bambini, non ci crede e risponde “no, tu ti chiami Fedez”.

Gli insulti al figlio di Fedez

Il video è stato pubblicato su Twitter e su altri social network e lì sono comparsi alcuni insulti terribili nei confronti del bambino. “A tre anni ancora non sa parlare bene, mi sa che c’è una forma di autismo”, e “ahah, che stupido c….”. I tweet di insulti sono stati cancellati da Twitter e uno dei due account è stato nel frattempo eliminato.

Per gli insulti nei confronti di Fedez è arrivata la solidarietà del senatore di Italia Viva Davide Faraone: “Vigliacchi. Non ci sono altre parole per definire coloro i quali, in queste ore, hanno insultato il figlio di Fedez, un bimbo di 3 anni”. Esseri che si fa fatica a definire umani hanno approfittato dell’occasione per sfogare le proprie irrisolte frustrazioni contro un bambino di soli tre anni! Per di più, per aggiungere squallore all’infamia, qualcuno ha pensato anche di utilizzare l’aggettivo “autistico” con l’intento di rafforzare l’offesa. Il punto più basso della meschinità. Si può essere d’accordo o meno con Fedez, possono piacere le sue canzoni o no, può piacere il suo pensiero o no. Ma una cosa è certa: nessuno si permetta di mettere in mezzo i figli per colpire i genitori, nessuno utilizzi la disabilità come un insulto, nessuno tocchi i bambini. Imparate come si sta al mondo, vigliacchi”.