Intercettazioni, la stretta delle destre si avvicina

Arriva in commissione alla Camera il ddl Zanettin che impone il limite di 45 giorni per l'utilizzo delle intercettazioni.

La maggioranza è pronta a chiudere un altro capitolo della sua riforma della giustizia, introducendo la stretta sulle intercettazioni, limitate a 45 giorni salvo alcune – rare – eccezioni. Il ddl Zanettin, approvato a ottobre 2024 dal Senato, approderà questa settimana in commissione Giustizia alla Camera. “Il colpo finale che metterà ko le intercettazioni”, lo definisce la deputata Valentina D’Orso, capogruppo M5S in commissione Giustizia a Montecitorio.

La norma era stata approvata tra le proteste a Palazzo Madama e ora il copione potrebbe ripetersi, con le opposizioni che denunciano il rischio di rendere impossibili indagini attraverso le intercettazioni con il limite dei 45 giorni, che non varrà per reati particolarmente gravi come mafia e terrorismo. D’Orso parla di un “limite incredibile e sconcertante” con i 45 giorni che saranno “prorogabili solo a condizioni molto stringenti”. Insomma, per la deputata pentastellata “arriva la mannaia che di fatto toglie alla magistratura questo strumento investigativo irrinunciabile per tanti reati gravi e gravissimi. Come è stato detto nelle audizioni, siamo ad una sorta di divieto di indagare”.

Per D’Orso questo ddl andrebbe “soppresso per intero e chiuso a chiave per sempre”, ragione per cui promette battaglia con l’obiettivo di “sottrarre alla tagliola dei 45 giorni tutti i reati per noi assolutamente prioritari come la corruzione e gli altri contro la Pa, i reati di violenza di genere e tutti quelli di grande allarme sociale come pedopornografia, omicidi, estorsione, usura, traffico di organi e di stupefacenti, truffa”.