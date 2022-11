Ischia, i dispersi sono 12. Recuperato il corpo di una donna

Ancora una tragedia per il maltempo. A Ischia, questa mattina intorno alle 5, si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice. La frana ha travolto case e alcune auto trascinandole fino al mare. Le vittime accertate sono al momento 8 e 12 i dispersi.

Sono al momento 12 i dispersi a Ischia in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito l’isola campana all’alba di oggi

“È una tragedia. E’ una comunità colpita duramente da un evento importante” ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando della situazione di Casamicciola. “Adesso – ha aggiunto il numero uno del Dpc – vedremo quali sono i limiti della tragedia dal punto di vista umano ma certamente è una tragedia”.

“Di per sé questi eventi sono eventi tragici – ha aggiunto Curcio – e lo si vede dalle fotografie e dai report dei soccorritori. È una situazione complicata in una giornata complicata. Non ci sono i nostri numeri o numeri di altri, ci sono i numeri della Prefettura proprio per evitare confusione. È il prefetto che definisce i numeri una volta accertate le situazioni”.

“La linea è abbastanza chiara anche perché dietro i numeri ci sono persone e famiglie. Le dichiarazioni sui numeri sono quelle del Prefetto” ha affermato Curcio al sui arrivo in Prefettura a Napoli.

Dopo un vertice in Prefettura a Napoli è emerso che c’è notizia di una vittima sicuramente accertata, una donna, mentre ci sono ancora una decina di dispersi. Ritrovata una famiglia (padre, madre e neonato) che risultava dispersa. I tre sono stati trasferiti in ospedale.

Piantedosi: “È una situazione in evoluzione molto grave da seguire”

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco per seguire in video conferenza con tutte le istituzioni impegnate le operazioni

di soccorso per la frana a Casamicciola ha detto: “C’è qualche difficoltà nelle operazioni di soccorso, le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative, ma stiamo mandando mezzi sia via mare che con il sorvolo aereo. È una situazione in evoluzione molto grave da seguire”.

Alcune persone sono rimaste bloccate all’interno di un hotel senza corrente elettrica. Sul posto si stanno portando i soccorsi. Un uomo, travolto dal fango, è stato recuperato e salvato. E’ cosciente. Diverse le abitazioni travolte in via Celario. Sul posto i Carabinieri di Ischia e la protezione civile. Secondo i dati più aggiornati, i dispersi sarebbero 13.

🔴 #Ischia #nubifragio, continua l’intervento dei #vigilidelfuoco per il soccorso alla popolazione: giunte squadre in rinforzo con i traghetti. Nella clip la ricognizione aerea con l’elicottero sulla zona di Casamicciola [#26novembre 12:30] pic.twitter.com/wydBu2fQt8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 26, 2022

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il Ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l’evoluzione dell’ondata di maltempo che ha colpito Ischia. “Il Governo – si legge in una nota di Palazzo Chigi – esprime vicinanza ai cittadini, ai Sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi”.