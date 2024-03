Istituito il Fondo Ue per l’Ucraina, in arrivo nuovi aiuti militari

Il Consiglio Ue ha deciso di aumentare il massimale finanziario del Fondo europeo per la pace (EPF) di 5 miliardi di euro a prezzi correnti e di destinare questa integrazione all’Ucraina, istituendo un apposito Fondo di assistenza all’Ucraina (UAF) all’interno dell’EPF. Lo fa sapere il Consiglio in una nota.

Il Consiglio Ue ha istituito un apposito Fondo di assistenza all’Ucraina nell’ambito del Fondo europeo per la pace

“L’UAF di nuova istituzione consentirà all’Ue di sostenere ulteriormente le esigenze in evoluzione delle Forze Armate ucraine attraverso la fornitura di equipaggiamenti militari letali e non letali e la formazione; l’UAF cercherà di massimizzare il valore aggiunto dell’Ue in termini di maggiore e migliore supporto operativo all’Ucraina, integrando gli sforzi bilaterali degli Stati membri e concentrandosi su un maggiore approvvigionamento congiunto da parte delle industrie della difesa europee e norvegesi”.

L’Uaf consentirà all’Ue di sostenere le esigenze in evoluzione delle Forze Armate ucraine

“Parallelamente – si legge ancora – il Consiglio ha deciso oggi di migliorare le regole di governance dello strumento per renderle più sostenibili e adattarle alle nuove circostanze internazionali. Le regole di governance migliorate si baseranno su strutture di approvvigionamento nazionali ben funzionanti e sui contratti quadro esistenti, sfruttando sia l’approccio della nazione capofila sia l’Agenzia Europea per la Difesa (EDA) e includendo l’approvvigionamento congiunto delle attrezzature di difesa necessarie da parte dell’industria europea della difesa e della Norvegia – comprese le piccole e medie imprese – consentendo al contempo la flessibilità delle catene di approvvigionamento che possono includere operatori con impianti di produzione al di fuori dell’Ue o della Norvegia”.

“Il rimborso delle donazioni degli Stati membri (cioè dalle scorte, dagli acquisti unilaterali e congiunti di attrezzature disponibili sul mercato e dagli acquisti unilaterali) sarà limitato dopo un periodo di transizione”, si sottolinea.

Conte: “Solo il Movimento 5 stelle ha votato contro”

“Il parlamento europeo ha votato l’ok a 5 miliardi per finanziare militarmente l’Ucraina, solo il Movimento 5 stelle ha votato contro. Ci impegniamo per mantenere una escalation militare per andare dritti alla terza guerra mondiale, addirittura si discute della proposta di Macron di inviare truppe Nato sul terreno. Tutto per non investire in in un negoziato di pace e rimanere fedeli a questa strategia fallimentare che abbiamo denunciato fin dall’inizio” ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta social.

Borrell: “Abbiamo discusso l’uso degli extraprofitti degli asset russi congelati in Europa”

“Abbiamo discusso l’uso degli extraprofitti degli asset russi congelati in Europa. Ne parliamo da mesi, alla fine dobbiamo prendere una decisione, arrivare a un testo legale. Il primo passo è una decisione del Consiglio per poi arrivare a un regolamento della commissione e del Servizio di Azione Esterna. Penso che ci sia un forte sostegno a usare i profitti per l’Ucraina, aumentando anche le risorse dell’Epf. Presenterò questa proposta prima del Consiglio Europeo. Non posso dire che c’è l’unanimità ma un forte consenso” ha detto l’alto rappresentante Ue Josep Borrell dopo il consiglio affari esteri.

