It Alert, cos’è e in cosa consiste il nuovo sistema d’allarme: il test e questionario divisi per Regione

It Alert è il nuovo sistema nazionale che avvisa in caso di emergenza o calamità naturale i cittadini. Il servizio è attualmente in fase sperimentale e servirà per avvisare in tempo ma soprattutto in modo più diretto.

It Alert, cos’è e in cosa consiste il nuovo sistema d’allarme

It-Alert ha iniziato i suoi primi test. Si tratta di una nuova piattaforma gestita dalla Protezione Civile che “dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso”.

Il messaggio arriverebbe in caso di emergenza o calamità naturale come maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano, Stromboli), incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, precipitazioni intense. IT-alert utilizza la tecnologia cell-broadcast che consente di inviare messaggi a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall’emergenza. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica e non ha alcuna ripercussione sui livelli di privacy impostati.

Il test e questionario divisi per Regione

La Protezione Civile Nazionale ha reso noto che “partono mercoledì 28 giugno 2023, con il coinvolgimento della regione Toscana e delle aree limitrofe, le attività di test”. Dunque, chi si trova nella Regione Toscana, sta ricevendo questo avviso: “Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.

Inoltre, “grazie al lavoro svolto tra Dipartimento della Protezione Civile, Regioni e Province Autonome e ANCI, entro la fine del 2023 verranno effettuati test in tutte le Regioni e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento con l’obiettivo di far conoscere il nuovo sistema, verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e raccogliere indicazioni dagli utenti per implementare il servizio”. Reso noto anche il calendario delle prossime settimane delle regioni coinvolte nel test della piattaforma: