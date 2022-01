Sono oltre 10 milioni gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Il dato è contenuto nel bollettino giornaliero del ministero della Salute (qui la mappa). Per l’esattezza sono 10.001.344 (compresi guariti e morti), un italiano su sei ha avuto a che fare con il Covid. Nelle ultime 24 ore sono 77.696 i nuovi casi e 352 i morti, mentre ieri erano state 227, per complessive 143.875 vittime dall’inizio dell’epidemia. 519.293 i tamponi processati con il tasso di positività che si attesta al 15%, stabile rispetto al 14,9% di ieri. Gli attualmente positivi sono 2.709.857, -25.049 rispetto a ieri, per la prima volta in calo da ottobre, 2.688.310 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I dimessi e i guariti sono 102.363 in più. Per quanto riguardano i ricoveri: aumentano le degenze ordinarie +235 (ieri +187), per un totale di 19.862 degenti. I malati in terapia intensiva sono 1.685, con nessuna variazione rispetto a ieri e 101 ingressi giornalieri (ieri 132).