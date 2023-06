Italiani più longevi finché dura

Ho sentito che l’Italia è il Paese più longevo in Europa. Ma allora qualcosa di buono ce l’abbiamo anche noi. Evviva.

Celeste Vinella

via email

Gentile lettrice, è vero, lo conferma il rapporto pubblicato dall’Istat in questi giorni. L’aspettativa di vita da noi è una delle più alte al mondo. In Italia un uomo vive mediamente fino a 80,5 anni, una donna fino a 84,8. In particolare la longevità è maggiore al centro-nord con un picco nella provincia di Trento (81,9 anni gli uomini, 86,3 le donne), mentre è minore al sud, con la minima in Campania (78,8 e 83,1). D’altra parte, c’è il lato sgradevole della faccenda: siamo, dopo il Giappone, il Paese più anziano del mondo. L’invecchiamento della popolazione riguarda quasi tutti i Paesi industrializzati. Perfino la Cina, industrializzandosi, è scesa a natalità zero e ora incoraggia la fecondità femminile, mentre in passato la contrastava con la politica “una donna, un figlio”. Proprio quest’anno l’India, con una popolazione di 1,43 miliardi, ha superato la Cina, ferma a 1,41. Comunque, tornando alla longevità, nessuno sa bene quali ne siano i motivi e probabilmente sono più d’uno: il patrimonio genetico, il clima, l’alimentazione. Eppure, superiamo Paesi come Grecia e Spagna, che condividono con noi la “dieta mediterranea”, il clima e buona parte del patrimonio genetico. Forse la differenza sta nelle cure e dovremmo ringraziare la vituperata Prima Repubblica che creò il sistema sanitario nazionale, da molti anni in decadenza ma ancora di discreto livello, finché dura. Ma con questo governo “dura minga”, come diceva una pubblicità di Carosello tanti anni fa.

