Julia Ituma, la pallavolista trovata morta a Istanbul: per i media turchi si tratta di suicidio

Julia Ituma era una giovanissima promessa del volley italiano. La sua vita è stata spezzata per sempre. Da capire ancora le cause.

Julia Ituma era una giovane promessa della pallavolo italiana. Nella notte è stata trovata senza vita all’esterno dell’albergo in cui alloggiava con il resto della squadra di Novara, in trasferta a Istanbul in occasione della gara di Champions League.

Julia Ituma, la pallavolista trovata morta a Istanbul

Julia Ituma è stata trovata senza vita all’esterno di un albergo di Istanbul. Aveva solo 18 anni ed era una giovane pallavolista italiana, una promessa del volley. Nata a Milano da genitori nigeriani ed alta 192 cm, era alla sua prima esperienza importante nella squadra di Igor Gorgonzola Novara. Con le giovanili ha vinto l’Eyof e l’Europeo Under 19 femminile. Inoltre, è stata anche vicecampionessa del mondo con la Under 18. La giovane pallavolista è precipitata dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con la squadra che ieri ha giocato e perso la gara di ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi.

Dopo la morte di Ituma, è arrivato il tweet di Mauro Berruto, ex ct della nazionale maschile di volley oggi responsabile sport per il Partito Democratico.“Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana”.

Per i media turchi si tratta di suicidio

Sono in corso le indagine per accertare le cause e la dinamica. Tuttavia, secondo il sito del quotidiano turco Hurryet la pallavolista italiana si sarebbe suicidata. “Si è appreso che Julia Ituma si è suicidata gettandosi dalla stanza al sesto piano dell’hotel”, scrive il sito, sottolineando che “mentre le indagini sull’incidente sono in corso, dalle registrazioni della telecamera è emerso” che la ragazza diciottenne “si è suicidata nella notte”. Secondo la polizia Ituma è entrata nella sua stanza dopo “aver vagato per il corridoio tra le 22.30 e le 22.50”, aggiunge il media turco.

“Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca”. Così la società di volley di Julia Ituma ricostruisce in una nota l’accaduto. La società “desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda“.

