Kenya, incendio in un resort italiano: paura e fuga dalla spiaggia dei turisti

Kenya, incendio in un resort italiano ha messo in allerta l'Ambasciata italiana che sta monitorando la situazione.

Kenya, incendio in un resort italiano nella tarda mattinata. Tanta paura e panico tra i turisti presenti sulla spiaggia. Secondo le informazioni che arrivano, le fiamme non sono ancora state domate e non si registrano vittime per ora.

Kenya, incendio in un resort italiano

Un forte incendio è scoppiato in un resort italiano in Kenya. Il sito MalindiKenya.net, portale degli italiani in Kenya, riferisce che “un devastante incendio è divampato nella tarda mattinata a Watamu” e che “sembrerebbe essersi propagato da un ristorante bar del centro cittadino verso il Barracuda Resort che è stato quasi completamente distrutto, con molti turisti connazionali in fuga”. Secondo il portale, “le fiamme stanno ancora propagandosi a causa del forte vento, attaccando anche case private e ristoranti della baia” e “anche il ristorante Mapango, all’interno del Lily Palm Resort, ha subito danni”.

Paura e fuga dalla spiaggia dei turisti

Alla vista delle fiamme si è scatenato il panico tra i turisti in spiaggia che si sono dati alla fuga immediatamente. “Alcuni turisti del Barracuda sono riusciti a raccogliere le loro cose e hanno trovato ospitalità in altri hotel gestiti da connazionali”, scrive ancora MalindiKenya.net, aggiungendo che “gli staff delle strutture alberghiere stanno cercando di domare le fiamme, mentre la polizia, allertata dall’assistente consolare Marco Cavalli, è chiamata ad arginare” azioni di sciacalaggio.

Al momento non sono state registrate vittime ma le fiamme non sono ancora state domate, secondo le informazioni che arrivano. Inoltre gli ospiti del Barracuda che sono riusciti a raccogliere le loro cose hanno trovato ospitalità in altre strutture gestite da italiani. L’Ambasciata d’Italia a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.

