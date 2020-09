La balla del Secolo. Per il giornale della Destra il comizio di Di Maio a Pomigliano d’Arco è un flop, ma le foto della piazza smontano la bufala

“Di Maio, un fantasma anche a casa sua: il suo comizio a Pomigliano è deserto. La folla diserta l’appuntamento elettorale del Movimento 5 Stelle: dalle immagini che rimbalzano sul web la piazza appare vuota…”. E’ quanto scrive oggi il Secolo d’Italia, testata diretta da Italo Bocchino, peccato, però, che dalle immagini – quelle vere – che circolano sui social, ma anche dai racconti dei presenti, è mostrata una realtà diversa. A Pomigliano d’Arco, per Di Maio, c’era una piazza piena ad ascoltarlo, gente seduta (e distanziata) e anche in piedi, come si vede nelle foto che pubblichiamo. Così come è una fake news che il ministro degli Esteri sia stato fatto “a pezzi” sui social.

“Dispiace vedere che alcuni siti internet abbiano diffuso fake news sulla nostra presentazione di Pomigliano” commenta Gianluca Del Mastro, candidato sindaco M5S-Pd a Pomigliano. “Dispiace ancor di più che giornalisti non presenti all’evento – aggiunge – abbiano deciso di scrivere articoli strumentali solo per attaccare il ministro Di Maio. Hanno scritto di una ’Piazza deserta’. Peccato che A Pomigliano c’erano 2000 persone in piazza, tutte disciplinatamente distanziate e munite di mascherina. La piazza, come dimostrato dalle numerose immagini, era clamorosamente strapiena. Al contrario di quanto è stato affermato. Forse alcuni giornalisti si saranno sbagliati con le immagini di qualche altra città e di qualche altro candidato”.