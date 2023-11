La Caserma 2: quando inizia, dove vedere e il cast

La Caserma 2 sta per arrivare con una seconda stagione in tv ma anche in streaming. Nuovi concorrenti parteciperanno al programma che si presenta sempre con un docureality.

La Caserma 2: quando inizia e dove vedere

La Caserma è il docureality che arriva con la seconda edizione. Andrà in onda da domenica 12 novembre a domenica 10 dicembre su Rai 2. La seconda stagione è ambientata in Piemonte e più precisamente nel Forte Albertino di Vinadio (CN), la fortezza eretta per volere di Carlo Alberto di Savoia nel 1834. Come voce narrante ci sarà l’attore Simone Montedoro che è pronto ad interfacciarsi con i concorrenti.

Il cast

Sono previsti 24 partecipanti che avranno un’età compresa tra i 18 e i 25 anni. Come fa sapere nella descrizione di RaiPlay: “Anche in questa seconda edizione un gruppo di giovanissimi appartenenti alla “Generazione Z”, di tante diverse provenienze e con storie molto differenti tra loro, vivranno un’esperienza indimenticabile. Per loro sarà un’occasione per crescere, singolarmente e in gruppo, tra regole da rispettare e prove da superare, prima di tutto con loro stessi. E noi li seguiremo, passo dopo passo, in questo percorso difficile ma entusiasmante”.

Nel cast c’è i Felice Cormio, modello e fiorista nello “storico” negozio del padre a Cerignola. Ecco la sua presentazione: “Frequento la scuola serale perché al mattino aiuto mio padre che lavora come fiorista, ma vorrei entrare nel mondo del cinema, della televisione, più che altro vorrei farlo per ripagare i miei genitori di tutti i sacrifici che hanno fatto e continuano a fare. La mia ragazza ideale? Deve essere simpatica, bella fuori perché io ci tengo all’aspetto fisico, ma anche dentro, perché altrimenti non si va da nessuna parte. La vita militare mi affascina, le sfide mi piacciono e spero di essere all’altezza!”