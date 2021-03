La Commissione Ue ha firmato un secondo contratto con Moderna per l’acquisto di 300 milioni di dosi di vaccino anti-Covid

La Commissione europea ha firmato un secondo contratto con Moderna per l’acquisto di 300 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Il contratto prevede la fornitura all’Ue di 150 milioni in più per il 2021 e l’opzione di acquistarne altre 150 milioni nel 2022. Il primo contratto siglato con la stessa azienda farmaceutica americana, approvato dalla Commissione europea il 25 novembre scorso, prevedeva l’acquisto di 80 milioni di dosi nel 2021, più ulteriori 80. “Oggi ci siamo assicurati altri 300 milioni di dosi del vaccino anti Covid-19 prodotto da Moderna – ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen -, che è già utilizzato nell’Unione europea. Ci avviciniamo così al nostro obiettivo principale: garantire a tutti gli europei l’accesso a vaccini sicuri ed efficaci nel minor tempo possibile. Con un portafoglio che può arrivare fino a 2,6 miliardi di dosi potremo rendere i vaccini disponibili non solo ai nostri cittadini, ma anche ai vicini e ai partner dell’Ue”.