La Consulta sblocca il processo Regeni

La norma che impediva di processare gli 007 egiziani che lo sequestrarono e torturarono è illegittima. Lo ha stabilito oggi la Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, esaminando la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Gip del Tribunale di Roma in relazione alla celebrazione del processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni.

La sentenza della Consulta sarà depositata nelle prossime settimane. In attesa, l’Ufficio comunicazione della Corte Costituzionale ha fatto sapere con una nota che “la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa”.

Il procuratore Lo Voi: “Grande soddisfazione”

“Grande soddisfazione sicuramente per la possibilità di celebrare un processo secondo le nostre norme costituzionali che restano il faro del nostro lavoro. Per il resto aspettiamo le motivazioni per vedere come procedere sperando di trovare la parte civile al nostro fianco nelle fasi successive” ha commentato il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi.

Fratoianni: “Ora si vada al processo e si arrivi alla verità e alla condanna degli assassini”

“La decisione della Consulta restituisce un po’ di fiducia a chi crede nella giustizia. Governi italiani troppo timidi con regime di Al Sisi pur di far fare affari. Ora si vada al processo e si condannino i responsabili dell’assassinio” ha commentato, invece, il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. “Dopo troppi anni di silenzi e di depistaggi ha detto il parlamentare di ‘Alleanza Verdi Sinistra – ha aggiunto il parlamentare da parte del governo egiziano, la decisione della Corte Costituzionale del nostro Paese restituisce un po’ di fiducia a chi crede nella giustizia e vuole la verità nell’omicidio di Giulio Regeni”.

“I giudici della Consulta si dimostrano – prosegue il leader di SI – più coraggiosi e dignitosi di tanti politici che dai governi di questi anni, pur di far fare affari, non hanno mosso un dito per non disturbare il regime di Al Sisi. Ora si vada al processo e si arrivi alla verità e alla condanna degli assassini del nostro giovane connazionale”.