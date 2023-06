La cura Rocca nei Pronto Soccorso. Salgono gli accessi e calano i fondi

Con il Governatore del Lazio Francesco Rocca sono diminuiti i fondi di alcuni pronto soccorso laziali. Infatti con la determinazione del 26 maggio 2023 che stabilisce il livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 delle strutture pubbliche e private accreditate, le principali aziende ospedaliere romane hanno perso diversi milioni di euro. Un fatto in direzione opposta rispetto a quanto dichiarato pubblicamente dal governatore che aveva promesso di risolvere il problema dei pronto soccorso al collasso con una serie di azioni che ad oggi non sembrano aver funzionato.

Come ad esempio l’aumento dei posti letto che di fatto ha spostato sui privati 23 milioni di euro e previsto il controllo dei pronto soccorso da parte di 7 ispettori di cui ad oggi non si è saputo nulla. Nel dettaglio tra questi spicca il San Camillo Forlanini di Roma che a fronte di 54.098 accessi in pronto soccorso nel 2022 riceverà un finanziamento di circa 18,5 milioni, mentre nel 2021 a fronte di 49.370 accessi ha ricevuto quasi 26,5 milioni. Invece nel 2022 l’ospedale San Giovanni, a fronte di 42.530 accessi, riceverà oltre 7 milioni di finanziamento contro i quasi 20 milioni incassati per 37.220 accessi del 2021.

Per il Policlinico Umberto I, che nel 2022 ha avuto 97.837 accessi, si prevede un finanziamento di circa 26 milioni e mezzo, ma nel 2021 per 87.449 accessi aveva ricevuto quasi 31 milioni di euro. A raddoppiare di fondi invece è il pronto soccorso del Biocampus medico che passa da oltre 1 milione e 900mila per 11.207 accessi del 2021 a circa 4,3 milioni. Infine il totale dei finanziamenti del 2022 di tutti i pronto soccorso pubblici e privati è di circa 248 milioni di euro. Nell’anno precedente invece tra i fondi per pronto soccorso pubblici e privati era di circa 280 milioni.

Così il governatore che aveva appena accontentato le sigle sindacali con 100 euro l’ora (lordi) per i medici, che per trovarseli in busta paga dovranno sdoppiarsi con turni massacranti, ha pubblicato un documento che taglia decine di milioni di euro dai pronto soccorso. Intanto l’estate è ormai alle porte e la sanità laziale guidata da Rocca rischia la paralisi per mancanza di risorse e personale. Un fatto che inciderà purtroppo ancora una volta sulla salute dei cittadini, soprattutto anziani e fragili. Ma la paralisi della sanità non ha fermato il valzer di nomine di Rocca che in questi 100 giorni è proceduto a ritmi sostenuti.

Il governatore del Lazio intanto continua a spostare caselle e uomini. Ecco le ultime mosse in arrivo

Infatti il direttore generale Egisto Bianconi coinvolto nel 2015 nell’inchiesta giudiziaria del caro estinto (quando era direttore generale all’ospedale Sant’Andrea) fresco di nomina all’Asl di Viterbo dovrebbe secondo le fonti de La Notizia, essere spostato a Tor Vergata al posto del direttore generale Giuseppe Quintavalle che rimarrebbe commissario dell’Asl Roma 1. Quintavalle che ancora una volta si trova bypassato, perché sarebbe dovuto andare lui a ricoprire il ruolo di Andrea Urbani alla direzione della sanità. Urbani che oggi vanta addirittura due incarichi ed ha nominato come capo della sua segretaria Tiziana Parisi.

Dal giro di valzer invece resta fuori Egidio Schiavetti, storico capo segreteria dell’assessorato alla sanità dell’ex assessore Alessio D’Amato il cui incarico è stato “abolito” per una ripianificazione che mette in pratica tutto nelle mani di Urbani ormai deus ex machina di Rocca. E proprio quest’ultimo secondo le voci che circolano in regione avrebbe deciso di mollare la sanità laziale conferendo l’incarico all’assessore ai servizi sociali di Fratelli d’Italia Massimiliano Maselli.