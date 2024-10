La Fontana di Trevi diventa a numero chiuso per il Giubileo: come funzionerà l’ingresso e da quando sarà a pagamento

La Fontana di Trevi diventa a numero chiuso. Partono oggi i lavori di manutenzione straordinaria del monumento nel centro di Roma che presto verrà circondato da pannelli trasparenti. Entro un mese verrà installata una passerella a ferro di cavallo, all’interno della vasca, da cui i visitatori potranno avere una visuale inedita.

La passerella sarà a numero chiuso, con una vera e propria sperimentazione in vista dell’ingresso a numero chiuso che verrà introdotto alla fine dei lavori, entro il Giubileo. Poi si valuterà, in una fase successiva, anche l’ipotesi di introdurre un “piccolo contributo” per l’ingresso. La conferma è arrivata con l’annuncio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme agli assessori al Turismo, Alessandro Onorato, e alla Cultura, Miguel Gotor.

Il lancio della monetina sarà ancora possibile, ma attraverso un cesto dalla passerella. Per quanto riguarda il biglietto, potrebbe essere introdotto a partire dal 2025, dopo tre o quattro mesi. L’ingresso alla parte bassa della Fontana non avverrà per prenotazione, ma saranno hostess e stewart a far entrare i visitatori fino al limite massimo di capienza. La Fontana resterà visibile dalla piazza.

Il sindaco Gualtieri ha escluso l’ipotesi di installare dei tornelli. La manutenzione straordinaria dovrebbe durare circa tre mesi e i lavori sono considerati necessari a causa dei fenomeni di degrado che interessano il monumento, che si trova in un’area ad alta frequentazione. L’operazione rientra in un intervento più ampio nell’ambito del programma del Pnrr, Caput Mundi. I lavori costeranno poco più di 327mila euro.