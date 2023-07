La gaffe di Sangiuliano al Premio Strega: prima vota i libri e poi ammette di non averli letti

Prima vota, poi ammette di non aver letto i libri per cui ha votato. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è il protagonista di una gaffe in occasione del Premio Strega. In diretta televisiva, su Rai 3, la conduttrice Geppi Cucciari chiede al ministro dei libri su cui ha votato, facendo parte della giuria. E si scopre che il ministro non li ha letti.

“Proverò a leggerli”, afferma il ministro. A quel punto Cucciari è palesemente sorpresa: “Ah no… Non li ha letti?”, gli fa notare. Il ministro prova a rimediare, ma ormai è troppo tardi: “Nel senso che li approfondirò”. Il Premio Strega è stato vinto da Ada d’Adamo, scrittrice scomparsa ad aprile e che era al suo libro d’esordio.

La gaffe di Sangiuliano al Premio Strega

Sangiuliano, in diretta tv, dice: “Ho ascoltato le storie che sono espresse, sono tutte storie che ti prendono, che ti fanno riflettere. Proverò a leggerli”. A quel punto Cucciari, invece di far finta di niente, esprime il suo stupore: “Ah no… non li ha letti?”.

Evidente a quel punto l’imbarazzo del ministro della Cultura: “Sì li ho letti perché ho votato, però voglio approfondire questi volumi”. E la conduttrice ironizza: “Cioè oltre la copertina? Dentro?”. Con una battuta che scatena un applauso e toglie di fatto dall’imbarazzo Sangiuliano.

Il Premio Strega vinto da Ada d’Adamo

La vittoria del Premio Strega è andata ad Ada d’Adamo, con il suo libro d’esordio ‘Come D’Aria’. Ha vinto con 185 voti. La scrittrice e danzatrice è morta a soli 55 anni il primo aprile del 2023, ovvero due giorni dopo aver saputo di essere nella dozzina dei finalisti del premio più importante per la letteratura in Italia. Secondo posto per Rosella Postorino con 170 voti, terzo per Andrea Canobbio con 75 voti, quarto per Maria Grazia Calandrone con 72 voti e quinto per Romana Petri con 59 voti.