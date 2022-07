La Gelmini flirta con Calenda e passa… all’Azione. Dopo la burrascosa rottura che ha messo fine a 25 anni di militanza in Forza Italia, Mariastella Gelmini sembra aver deciso quale sarà la sua nuova ‘casa’. A svelarlo è un tweet della ministra: “Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci”. Parole a cui il leader di Azione ha risposto, sempre sui social, con un breve messaggio: “Con grande piacere”.

Insomma un flirt che sembra destinato a concludersi positivamente, tra l’altro non si esclude che possano seguire la Gelmini anche altri ex forzisti come il ministro Renato Brunetta, e che, ironia della sorte, diventa evidente proprio nel giorno in cui è spuntata l’intervista a Repubblica della forzista Licia Ronzulli che ha raccontato: “Gelmini ha usato la decisione di Fi per dare un senso alla sua uscita. Sapevamo che stava lavorando già da 3 mesi ad un progetto alternativo al nostro con Calenda e Bonino e i toni e la velocità della sua uscita lo confermano”.

Parole a cui ha risposto il leader di Azione: “Cara Licia Ronzulli, questa è una beata idiozia. Per il resto buona vita come ruota di scorta di Salvini che fa la ruota di scorta della Meloni. Mandate Tajani a spiegarlo in Europa, dove tuona contro i sovranisti”. Una smentita che, alla luce di quanto accaduto, appare quanto meno curiosa.