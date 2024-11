“La guerra in Ucraina è sostanzialmente persa ed è iniziata la corsa al riarmo”. L'intervento del direttore Pitoni su La7

“Eravamo partiti al grido dobbiamo vincere contro la Russia, quaranta democrazie contro un unico Paese” e “chi osava mettere in dubbio questa linea, veniva tacciato di filo putinismo mentre, dopo un po’, è cambiata la narrazione di questo conflitto” al punto che si dice “che dobbiamo garantire la resistenza dell’Ucraina per metterla in condizione di trattare da una condizione di forza”.

A dirlo è il direttore de La Notizia, Antonio Pitoni, ospite ad Omnibus su La7: , che fa notare come “la guerra in Ucraina è sostanzialmente persa” e ora è iniziata “la corsa al riarmo. Ma chi paga il conto di tutto questo?”.