La Lega inventa la legge “ad operam”

La giornalista di Repubblica Alessia Candito racconta dell’emendamento presentato al ddl sicurezza dal deputato Igor Iezzi, attualmente in discussione in commissione Affari Costituzionali, che prevede una nuova aggravante dei reati contro la pubblica incolumità “che sembra ritagliata sulla variegata rete di attivisti che da mesi protesta” contro il Ponte sullo Stretto. La nuova fattispecie prevede un aumento “da un terzo a due terzi della pena” nel caso in cui “la violenza o minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica”. In sostanza dopo gli ecoterroristi il partito di Salvini (e bisognerà vedere cosa ne pensa il governo) vorrebbe inventarsi anche i ponteterroristi.

Il leader di Alleanza verdi sinistra Angelo Bonelli spiega che “quello di Iezzi é un emendamento che vuole intimidire la legittima protesta contro il ponte e se fosse approvato verrebbe previsto il carcere da 4 a 20 anni anche a chi con immagini o atti simbolici possa minacciare il blocco di opere infrastrutturali”. “Per chi protesta – spiega Bonelli -quindi è prevista una pena tripla rispetto alla corruzione e altri reati gravi come rapina e altro. Siamo in una vera emergenza democratica”.

Nel Paese delle leggi ad personam inventarsi una legge “ad operam” è un colpo di genio straordinario, degno di uno Stato che vuole essere davvero riformista sul piano della censura. Chissà quanta invidia proveranno Orbàn, Putin o al Sisi a non averci pensato per primi. Ora per completare l’opera bisogna solo trovare il coraggio di inventarsi il reato di “opposizione politica” dentro e fuori dal Parlamento. Poi la missione è conclusa.