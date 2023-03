La maternità surrogata “è un reato grave, più grave della pedofilia”. Lo ha detto Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia, questa mattina a Omnibus su La7 commentando un’intervista dell’ex senatore Pillon. “Siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa”, ha aggiunto.

Si tratta di parole che, com’è facile immaginare, stanno suscitando scalpore e indignazione tra le opposizioni che gridano allo scandalo e, soprattutto, gran parte degli italiani che la pensano in modo diametralmente opposta a FdI.

Le parole di Pillon sulla maternità surrogata

Il riferimento di Mollicone è all’intervista su La Stampa dell’ex senatore leghista, Simone Pillon. “Si vuole demolire la famiglia, passo dopo passo. Quando tutto si trasforma in famiglia, allora niente più è famiglia. Questo è ciò che si nasconde dietro slogan come Love is love”.

“Se si dice che due donne o due uomini fanno una famiglia allora perché non tre o quattro? In Olanda l’amore poliamoroso sta per diventare legge. Si procede per gradi, come ha dimostrato il Pd con una strategia evidente. Prima le unioni civili, poi il ddl Zan. Non è passato e allora adesso usano i media per dare la morte civile a chiunque non si allinei, trattandolo come un medioevale. Il secondo passo sarebbe il matrimonio egualitario, dal quale poi si arriverebbe al tema dei figli, dando il via libera alla genitorialità arcobaleno”.