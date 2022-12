La Meloni in Iraq con la mimetica per incontrare i militari italiani: gaffe del cerimoniale iracheno

Meloni in Iraq ha incontrato i militari italiani e l'ha fatto indossando la mimetica come se fosse una di loro.

Meloni in Iraq: il presidente del Consiglio si è recata questa mattina a Baghdad per incontrare i militari della missione italiana. Il premier, durante la visita, ha indossato una mimetica dell’Esercito.

La Meloni in Iraq con la mimetica per incontrare i militari italiani

Giorgia Meloni ha incontrato nella mattinata a Baghdad, in Iraq, l’ambasciatore italiano Maurizio Greganti e alla base militare Union 3, sede dei Comandi della Missione Nato (NMI) e della Coalizione anti-Daesh (OIR), il comandante della missione, il generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, una rappresentanza di militari italiani presenti e il personale del contingente militare italiano. Il Presidente del Consiglio Meloni si è presentata e si è fatta riprendere con la mimetica militare e questo particolare non è sfuggito ai social e ai fotografi presenti.

“Casa vostra vede, vi guarda, è fiera dei vostri sacrifici e vi vuole ringraziare per quei sacrifici, se è vero che il Natale si passa in famiglia e che la patria è una madre, allora una madre non può mancare in momenti come questi”, ha detto la premier incontrando i militari italiani.

“Noi siamo consapevoli – ha aggiunto – di quello che le nostre forze armate hanno costruito in questo territorio, siamo consapevoli del fatto che il cammino di un’Italia seria, rispettosa e rispettata, credibile e coraggiosa, è stato lastricato dal sacrificio vostro e di tanti prima di voi. E che quindi a voi dobbiamo la nostra testa alta, il nostro passo sicuro. E allora non si può non fare questo gesto simbolico di essere qui a dire grazie, a dire che per quanto siate quattromila chilometri lontani da casa, non siete lontani da casa. Casa vostra sa, vede e ringrazia e io credo che fosse mio dovere essere qui oggi come altri ministri stanno facendo con altri rappresentanti delle forze armate che sono lontani da casa in giorni come questi”.

Gaffe del cerimoniale iracheno

A Baghdad, il Presidente Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro Mohamed Shia Al-Sudani. Durante l’incontro e la conferenza dei due leader politici sono state esposte le bandiere dei sue Stati, come prevede il protocollo, ma la bandiera italiana era in realtà quella irlandese, con l’arancione al posto del rosso. La gaffe è stata notata e poi pubblicata su Twitter da un giornalista e ricercatore iracheno, Ali Al-Mikdam.