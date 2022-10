La Meloni incontra Berlusconi: si è discusso della nuova squadra di governo. Renzi annuncia opposizione durissima

La Meloni incontra Berlusconi: questa mattina è andato in scena un colloquio privato tra i due leader politici. Al centro della discussione la nuova squadra di governo e le strategie future. Intanto, Matteo Renzi annuncia una forte opposizione.

La Meloni incontra Berlusconi: si è discusso della nuova squadra di governo

Questa mattina Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi si sono incontrati. “Ho già visto il presidente Berlusconi. E stato un incontro molto cordiale e molto costruttivo. Sono ottimista”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Villaggio Coldiretti a Milano.

In una nota i due partiti hanno fatto sapere che l’incontro tra i due leader si è svolto “in un clima di grande collaborazione e unità di intenti”. La Meloni e Berlusconi hanno “ribadito la soddisfazione per l’affermazione del centrodestra alle elezioni politiche e hanno fatto il punto sull’attuale situazione politica“, continua la nota. Inoltre, “hanno condiviso la necessità che l’Italia abbia bisogno di un Governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova difronte”.

Renzi annuncia opposizione durissima

Una giornata ricca anche per la futura opposizione. “Milano e la Lombardia ci hanno regalato un risultato straordinario. Appena tornato in Italia ho detto grazie ai militanti che hanno fatto una bellissima campagna elettorale. Insieme a Carlo Calenda lavoreremo insieme per fare di Renew Europe il primo partito alle elezioni europee del 2024. Nel frattempo opposizione leale e rigorosa. Quanta energia oggi nella sala, da Milano riparte il futuro”. Così Matteo Renzi su Facebook.

Due battute anche sul risultato della Lega all’elezioni e su Berlusconi: “La tranvata storica che ha preso la Lega fa pensare. Hanno preso quanto noi, che siamo partiti un mese e mezzo prima”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante un incontro a Milano con elettori e attivisti del partito. “Se avessimo avuto tre settimane in più, avremmo superato Lega e Berlusconi, che però è un highlander”, ha aggiunto.

