La Meloni vuole liberare le migliori energie del Paese

I più bravi sono già scappati all’estero, ma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in videomessaggio trasmesso alla Fondazione Guido Carli, ha detto oggi che “liberare le energie migliori di questa nazione è tra le sfide più impegnative che abbiamo davanti”.

“Per farlo – ha detto ancora il premier Meloni – abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, abbiamo bisogno anche di fare squadra. Le porte di questo governo sono e saranno sempre aperte al contributo e alle proposte che arriveranno dai corpi intermedi, dalle categorie produttive, dai mondi economici e produttivi, dai think tank, dalle istituzioni culturali e da tutti coloro che hanno a cuore il futuro di questa nazione”.

“Voglio salutare la Fondazione Guido Carli, la sua presidente Romana Liuzzo e il suo presidente onorario Gianni Letta per questo invito. Mi dispiace molto – ha proseguito nel suo videomessaggio il presidente del Consiglio Meloni – non essere riuscita a partecipare in presenza ai vostri lavori, ma ci tenevo comunque a portare il saluto del Governo e il mio personale contributo”.

Per liberare le energie migliori “ci stiamo impegnando, noi con voi. Per questo – conclude il premier – sono molto contenta di iniziative di questo tipo e sono contenta che da queste iniziative vengano fuori anche molte idee e molte proposte per il governo della nazione”.