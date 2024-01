La Nato annuncia nuovi contratti per 1,2 miliardi di dollari per la produzione di munizioni

Stoltenberg ha annunciato contratti del valore di 1,2 miliardi di dollari per l'acquisto di munizioni per artiglieria da 155 mm.

La Nato ha concluso nuovi contratti di investimento su larga scala per un valore di 1,2 miliardi di dollari nella produzione di munizioni per artiglieria, ha dichiarato oggi il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. “Abbiamo appena concluso contratti del valore di 1,2 miliardi di dollari per l’acquisto di centinaia di migliaia di munizioni per artiglieria da 155 mm”, ha detto Stoltenberg durante la cerimonia della firma del nuovo investimento a Bruxelles.

“Dall’adozione del piano d’azione per la difesa della Nato lo scorso luglio – ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza atlantica -, l’Agenzia per il supporto e gli appalti della Nato ha stipulati contratti per un valore totale di 10 miliardi di dollari. Di questi, circa 4 miliardi per munizioni di carri armati, missili guidati, e proiettili 155. E 5,5 miliardi di dollari per missili Patriot”.

“L’aumento della produzione è cruciale per continuare ad aiutare Kiev ed è quello che stiamo facendo”

“Oggi al Consiglio Atlantico discuteremo come aumentare ulteriormente la produzione”, ha precisato Stoltenberg. “La guerra in Ucraina è diventata una battaglia di munizioni, l’aumento della produzione è cruciale per continuare ad aiutare Kiev ed è quello che stiamo facendo”.