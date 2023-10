La Palestina brucia ma Hamas si oppone alla creazione di un corridoio umanitario per far fuggire i civili di Gaza

La Palestina brucia ma Hamas si oppone alla creazione di un corridoio umanitario per far fuggire i civili di Gaza. Rischia di arenarsi ancor prima di prendere piede la proposta degli Stati Uniti che, insieme all’Egitto, hanno chiesto ad Hamas e Israele di fornire un passaggio sicuro per i cittadini palestinesi e per gli stranieri così da lasciare la Striscia di Gaza in sicurezza.

Secondo quanto riferisce il sito statunitense Axios, che ha citato anonimi funzionari Usa e israeliani, Israele ed Egitto hanno concordato in linea di principio di creare un corridoio sicuro. Il problema è l’attuazione pratica di questo corridoio che potrebbe essere molto difficile perché richiede una sorta di cessate il fuoco.

La Palestina brucia ma Hamas dice no al corridoio umanitario

Tuttavia Hamas ha rifiutato l’idea di un corridoio sicuro e di svuotare la Striscia di Gaza dai palestinesi. Al contrario il gruppo terroristico islamico ha chiesto che gli aiuti vengano portati direttamente dentro la Striscia di Gaza. Taher Al-Nono, consigliere del capo dell’ufficio politico del movimento Hamas, ha considerato quella di un passaggio sicuro per gli sfollati a Gaza una proposta israeliana per “svuotare” la Striscia così da avere le mani libere per compiere un indicibile massacro.

Lo stesso Al-Nono, parlando ai media arabi, ha dichiarato senza mezzi termini: “Quella di una proposta di passaggio sicuro per gli sfollati è la tesi avanzata dall’occupazione con cui vuole svuotare la Striscia di Gaza. Noi (del movimento Hamas, ndr) abbiamo fiducia nella fermezza del popolo palestinese, che è saldo e risoluto nella sua terra, e siamo fiduciosi che non accetterà il ripetersi dell’esperienza dell’immigrazione e dell’abbandono del territorio palestinese”.