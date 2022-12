La pandemia non rallenta, più ricoveri e terapie intensive. In aumento anche la mortalità: balzo del 9,5% in sette giorni

In crescita questa settimana i ricoveri dei pazienti Covid, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, dove il tasso di occupazione sale al 3,2% (dati del ministero della Salute al primo dicembre) contro il 2,5% (rilevato il 24 novembre). Mentre l’occupazione in area medica sale a livello nazionale al 13,3% rispetto al 12% di sette giorni fa. è la fotografia scattata dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Il monitoraggio

Nell’ultima settimana si sono registrati 227.440 positivi al Covid, in calo rispetto ai 229.122 della settimana scorsa. Ma aumentano i decessi: 635 rispetto ai 580 della precedente rilevazione, (+9,5%). I tamponi processati sono stati 1.324.969 (+3,%), con un tasso di positività in leggero calo, dal 17,9 al 17,2% .

Tre Regioni – Emilia Romagna, Liguria e Marche – sono classificate questa settimana a rischio alto per molteplici allerte di resilienza, contro le sei della settimana scorsa. Sono invece 11 le Regioni a rischio moderato e 7 quelle classificate a rischio basso.

I modelli matematici “dicono che ci sarà ancora una crescita dei parametri epidemici per qualche settimana e che non siamo ancora in una fase di plateau. Per questo motivo, va rinnovato l’invito alla vaccinazione per coloro che si sono immunizzati o che sono guariti dalla malattia da oltre 4 mesi”, ha spiegato all’Ansa il virologo Fabrizio Pregliasco. Precisando che “il dato relativo ai contagi è sicuramente sottostimato e il valore relativo all’indice di trasmissibilità Rt non è così indicativo perchè è calcolato sulla settimana precedente”.