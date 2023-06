La procura “ha chiesto l’arresto” di Salvatore Baiardo: i giudici dicono No

La procura di Firenze avrebbe chiesto l’arresto di Salvatore Baiardo, già condannato per favoreggiamento dei fratelli Graviano. A raccontarlo è lo stesso Baiardo, secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, durante una diretta su Tik Tok. Secondo Baiardo il procuratore aggiunto di Firenze, Luca Tescaroli, avrebbe chiesto il suo arresto il 26 maggio.

Una richiesta, racconta ancora, che sarebbe stata rigettata dai giudici. Il procuratore si sarebbe quindi opposto e il 14 luglio è prevista una camera di consiglio per decidere sulla richiesta. Dalla procura di Firenze, per il momento, non sono arrivate né conferme né smentite.

Secondo il racconto di Baiardo, sarebbe tutto nato dalla “fantomatica foto” a cui ha fatto riferimento Massimo Giletti, quella che lo stesso Baiardo avrebbe mostrato al conduttore tv e in cui ci sarebbe, con il boss Giuseppe Graviano, anche Silvio Berlusconi. Una foto che risalirebbe al 1992: i legali di Berlusconi hanno smentito ogni rapporto con Graviano. Baiardo è stato condannato in passato per aver favorito la latitanza del boss.