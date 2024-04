La promessa di Sala: “A settembre M4 aperta da Linate a San Cristoforo”

La M4 che arriverà a Segrate passando sotto l’Idroscalo; la M1 che giungerà a Monza-Bettola e a Baggio; la M5 prolungata anch’essa fino a Monza e Settimo Milanese; la ventura M6 e il biglietto che non aumenterà dai 2,20 euro attuali. Di tutto ciò ha parlato ieri il sindaco Beppe Sala durante la diretta settimanale “Cose in Comune”.

La M4 arriverà a Segrate, passando sotto l’Idroscalo

“Stiamo lavorando, in ottica progettuale, al prolungamento della M4 fino a Segrate”, ha dichiarato, un prolungamento “importante perché’ a Segrate Rfi ha deciso di portare la futura stazione di Porta Est che sarà stazione dell’alta velocità e quindi abbiamo avviato la progettazione per aggiungere i 3 km che rendono collegati Linate e Segrate con un nuovo tratto di metro che passerà sotto l’Idroscalo”. Circa i fondi, il sindaco ha riferito che “abbiamo un finanziamento comunitario e 420 milioni di finanziamento del Mit”.

M1 e M5 fino a Monza

Riguardo all’esistente, Sala ha parlato di risorse pubbliche a proposito di lavori di prolungamento già avviati o ancora allo stadio embrionale. Si tratta del prolungamento della M1 a Monza-Bettola, “due stazioni per un paio di chilometri”; “in fase di progettazione il prolungamento della M1 fino a Baggio” e qui “la notizia è che la gara è in fase di avvio”; poi del “prolungamento molto atteso della M5 fino a Monza: ora il progetto è in discussione in Regione Lombardia per questioni ambientali, appena Regione concluderà le sue analisi avvieremo la gara, ma do per certo che la metro arriverà a Monza”.

E ancora il prolungamento di M5 fino a Settimo Milanese e questa “è un’ipotesi a cui stiamo lavorando, perché’ molti abitanti di Settimo vengono la lavorare a Milano quindi sappiamo che è qualcosa che serve, ma servono finanziamenti pubblici, quindi del governo, e richiedono tempi molto lunghi”. Infine la M6, per cui “stiamo discutendo con i municipi interessati per il tracciato definitivo; avverrà tra parecchi anni ma intuiamo che sarà l’ultima delle metro milanesi, poi la tendenza sarà di andare fuori Milano”.

Niente aumento del ticket Atm

Circa il ticket Atm, Sala ha ricordato “l’annosa questione dei costi di gestione, dato che con i biglietti copriamo solo il 45% del costo”, per cui ha invitato il governo a intervenire, perché “il prezzo del biglietto a 2,2 euro, e non abbiamo intenzione di toccarlo, è basso rispetto agli standard europei”.