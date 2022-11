La Rai apre un’istruttoria sul caso Montesano

L'attore romano Enrico Montesano è stato espulso da "Ballando con le stelle". In onda durante le prove ha indossato una maglia della X Mas.

Sul caso di Montesano a Ballando con le stelle, secondo quanto riferisce l’Ansa, la Rai ha avviato un’istruttoria interna per accertare i vari passaggi della vicenda.

Durante le prove del popolare programma condotto da Milly Carlucci, l’attore romano Enrico Montesano “ha indossato una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia” aveva scritto la stessa Rai scusandosi con i telespettatori e annunciando l’espulsione dell’attore dal programma.

Le scuse della Rai: “Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle è inaccettabile. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori”

“Quanto accaduto ieri sera a “Ballando con le stelle”, in onda su Rai1 – aveva scritto la Rai -, è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più’ buie della nostra storia”.

“Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. E’ decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera “Ballando con le stelle”.

Ma il caso Montesano è nato da una segnalazione di Selvaggia Lucarelli, giudice nello stesos programma della Carlucci, segnalando che la “X Mas” – il cui simbolo era stampato sulla maglietta che Enrico Montesano indossava durante le prove – “è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”.

Montesano ha poi fatto sapere di aver dato mandato al suo legale e al suo agente di “esaminare la situazione per tutelare al meglio la sua onorabilità”. In un post l’attore romano parla della sua “assoluta buona fede” e ricorda di essere stato un parlamentare di sinistra “in linea con la mia fede politica che non può essere certo accostata a quella fascista”.

Montesano ha poi sottolineato, rispondendo all’espulsione dal programma, che “la maglietta contiene una frase di Gabriele D’Annunzio, liberamente riprodotta anche nei libri di studio adottati nelle scuole”.