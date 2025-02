La rovina dell’Europa

Perché l’Europa vuole continuare la guerra in Ucraina o comunque ostacola la trattativa di pace di Trump e Putin? Mi sembra pazzesco. Non capisco quale sia la logica.

Emma Laudani

via email

Gentile lettrice, è una logica perversa che agisce in automatico e sprofonderà nel baratro le élite europee (fin qui pazienza) ma purtroppo anche noi. È la stessa logica in cui si può inquadrare il discorso di Mattarella che, parlando a Marsiglia, ha paragonato la Russia di Putin alla Germania del Führer. Un discorso che lascia stupefatti, per l’inconsistenza storica ma ancor più perché proviene da un esponente dell’Italia, paese che con la Germania è l’erede delle nefandezze fascionaziste. Tra le quali anche l’invasione della Russia, che costò a quella nazione 27 milioni di morti. Mi chiede perché gli europei agiscano in modo così assurdo. Credo che lo facciano perché sono servi idioti. Servi in quanto è la loro natura, idioti perché pensano che il mondo torni indietro e si ripeteranno le condizioni che c’erano prima, con Biden e la sua cricca. Ma non succederà. Il mondo andrà avanti e l’Europa rimarrà distaccata e sempre più marginalizzata. Sarà trattata con disprezzo non solo dall’America come già sta avvenendo (veda quel che dicono Trump, Vance, Hegseth), ma d’ora in avanti anche dalla Russia e di riflesso dal resto del mondo, compreso quello filo cinese o filo Brics. Questo finché non emergerà in Europa una nuova classe politica più avveduta e intelligente. Ma ci vorrà tempo e per allora l’Europa sarà, politicamente e moralmente, un campo di rovine, paragonabile alle distese di macerie che si vedono oggi a Gaza.