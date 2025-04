La sanità italiana è in gravi condizioni ma il Governo pensa al piano europeo di riarmo: questo il senso di un post pubblicato sui suoi canali social dal presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in occasione della Giornata mondiale della salute.

“Non è iniziata oggi ma va sempre peggio, è diventato – accusa l’ex presidente del Consiglio – un bollettino di guerra quotidiano: l’insegnante precaria che deve scegliere tra attendere 22 mesi per l’operazione chirurgica o farla subito pagando 4.500 euro; lo scandalo in Sicilia dei referti dei tumori arrivati dopo 8 mesi quando ormai i pazienti erano invasi da metastasi; l’incredibile vicenda di Charles, un giovanissimo studente universitario morto a Cassino con dolori lancinanti dopo essere stato dimesso”.

“La Sanità è in codice rosso ma il governo Meloni e l’Ue pensano solo ad armarsi”. L’affondo di Conte sui social

“Di fronte a questo non possiamo accettare – avverte Conte – che gli investimenti in sanità siano ripiombati ai livelli più bassi degli ultimi 17 anni. Mentre puntiamo ad aumenti record sulle armi, i tagli e i fondi insufficienti colpiscono le persone, dalle mammografie ai pazienti malati di Alzheimer. Non possiamo permetterci personale allo stremo che scappa dal pubblico e dall’Italia, corsie degli ospedali che esplodono e i pazienti costretti a rivolgersi al privato o, per chi non se lo può permettere, a rinunciare alle cure”.

“Oggi – sottolinea il leader M5S – è la Giornata mondiale della Salute, diciamolo con forza e chiarezza: i cittadini – a partire proprio da quei 4 milioni e mezzo di persone che rinunciano a curarsi – hanno bisogno di poche parole e di impegni urgenti da parte di Meloni e soci. Più investimenti, meno sprechi, un freno deciso al diffuso clientelismo di ogni colore e al controllo della politica sulla sanità a livello locale. Il codice è rosso per il servizio sanitario nazionale, ma chi dovrebbe operarlo con urgenza è in pausa Riarmo”, conclude.