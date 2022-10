La sostenibilità incontra la Urban Art. Nasce a Carrara Impollinèmesi, il primo eco-murales multimediale d’Italia dedicato alle api

La sostenibilità travolge anche il mondo dell’Urban Art. Lo street Artist Zed1, il soundesigner Alessio Mosti e la scultrice Silvia Scaringella hanno preso parte alla creazione del primo eco-murales multimediale esistente in Italia. Il progetto, battezzato Impollinèmesi, è stato presentato in Toscana, a Carrara, nel corso di un evento che si è tenuto a partire dalle ore 11:00 di venerdì 14 ottobre. L’opera inedita è stata ideata da Zed1 che, durante il processo creativo, è stato affiancato da Mosti e Scaringella. Il soundesigner, infatti, è intervenuto lavorando agli effetti sonori mentre la scultrice si è occupata di realizzare inserti scultorei.

Nasce a Carrara Impollinèmesi, il primo eco-murales multimediale dedicati alle api

L’eco-murales multimediale si configura come un omaggio all’importanza e al ruolo cruciale svolto dalle api nell’ecosistema. Il suono, quindi, viene trasformato in musica che a sua volta diventa narrazione e installazione artistica aumentata di prossimità.

Il progetto ha reso possibile fondare tra loro realtà diverse come la tecnologia, l’ambiente e l’arte urbana, musicale e scultoria al fine di dare vita a un’opera che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione sul tema della sostenibilità. L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dall’associazione di promozione sociale A.p.s. che ha agito in collaborazione con la no profit Yourban2030 e l’Accademia di Belle Arti di Carrara, beneficiando del patrocinio del Comune di Carrara e il supporto della Fondazione Marmo. Per realizzare l’eco-murales multimediale, inoltre, è stata fondamentale la consulenza scientifica dell’apicoltrice Martina Bigi.

La sostenibilità incontra la Urban Art

Impollinèmesi è stato firmato da Zed1, artista già noto per aver realizzato l’ecomurales di proporzioni monumentali Unlockthechange a Napoli in occasione del trentennale della messa al bando dell’amianto. L’opera è stata, poi, arricchita con istallazioni plastiche in bioresina nate dalla maestria di Silvia Scaringela, una delle scultrici più talentuose dell’epoca contemporanea. Al duo di artisti si è unito anche lo specialista del suono Alessio Mosti che ha trasformato il suono delle api in musica. Così è stata creata la colonna sonora dell’eco-murales multimediale.

L’iniziativa presentata a Carrara si inserisce in un contesto più ampio. Nell’estate 2022, è partito il progetto “Street Art Lab” che ha promosso una serie di lezioni presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara e l’attivazione di laboratori di Carrara Studi Aperti. Le attività sono state rivolte a titolo gratuito a tutti coloro che desiderassero parteciparvi e che volessero avvicinarsi al mondo della Urban Art contemporanea. Alle lezioni, hanno partecipato molti illustratori e professionisti della street art come Qwerty, Marco Fine, Bol, Rosmunda, Nemo’S, Orticanoodles, e tanti altri ancora.

