Landini: “Il Governo pensi al lavoro non solo il Primo maggio”

“Sarebbe utile che il governo non pensasse al lavoro solo il primo maggio, ma tutti gli altri giorni dell’anno. I provvedimenti vanno nella direzione sbagliata. E siamo molto preoccupati”. È quanto ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini alla presentazione del concerto del Primo maggio.

Landini: “La povertà non si risolve cancellando il Reddito di cittadinanza”

“Non abbiamo un problema di stranieri che vengono in Italia, ma di italiani che se ve vanno per mancanza di lavoro. “La povertà non si risolve cancellando il Reddito di cittadinanza”, ha proseguito il numero uno della Cgil, aggiungendo che “il metodo attuato dal governo di non confrontarsi con i sindacati ci ha portati alla mobilitazione”.

Sbarra: “È un metodo inaccettabile”

A rincarare la dose anche il segretario della Cisl, Luigi Sbarra: “È un metodo inaccettabile”, ha rimarcato. “Sul pacchetto lavoro e sul Reddito di cittadinanza – ha insistito il leader della Cisl – il governo non ha attivato nessuna fase di confronto con le parti sociali”.

“Vediamo susseguirsi bozze che smentiscono le precedenti – ha aggiunto -, anche con cambiamenti repentini. Prima di convocare il Consiglio dei ministri, il governo farebbe bene a concentrarsi su temi importanti e decisivi per la vita delle persone ad adoperarsi per una fase di confronto”.

“Quando dicono che saranno al lavoro con il Consiglio dei ministri e i ragazzi saranno al concertone, spiegheranno allo stesso modo che la precarietà passerà da un anno a tre anni?”, chiede, invece, il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri. “Non abbiamo avuto ancora la possibilità di leggere il decreto su lavoro e Reddito di cittadinanza, se non dalle notizie di stampa”, ha sottolineato.