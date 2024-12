L’appello di Ilaria Salis: “La Francia rifiuti l’estradizione di Gino, in Ungheria non esiste un equo processo”

Ilaria Salis, europarlamentare di The Left, chiede alle autorità francesi di non estradare Gino, cittadino arrestato in Francia, in Ungheria.

L’eurodeputata del gruppo The Left ed esponente di Avs, Ilaria Salis, si appella alle autorità francesi, chiedendo di non estradare Gino, un cittadino italiano e albanese arrestato in Francia e che rischia l’estradizione verso l’Ungheria.

“Le estradizioni degli antifascisti verso l’Ungheria devono essere fermate immediatamente – ha detto Salis – Mi auguro che le autorità francesi, come quelle italiane, subordinino la cooperazione giudiziaria al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani”.

Salis ha sottolineato come, sotto il governo di Viktor Orban, “la magistratura sia influenzata dal potere politico, rendendo impossibile un processo equo per gli antifascisti”. Salis ha quindi parlato della sua esperienza personale in Ungheria, che avrebbe dimostrato che “ciò che si cerca non è giustizia, ma una punizione esemplare e una vendetta politica”.