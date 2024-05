Lasciò morire la figlia di stenti: ergastolo per Alessia Pifferi

Per il pm è "una sentenza giusta". "Si è dimenticata di essere mamma. E non ha mai chiesto scusa", commenta la madre della Pifferi.

Ergastolo. È la pena decisa oggi dalla Corte d’Assise di Milano per Alessia Pifferi, imputata per l’omicidio pluriaggravato della figlia di quasi 18 mesi Diana, morta di stenti dopo essere stata abbandonata dal 14 luglio al 20 luglio 2022.

Nella sentenza, i giudici hanno escluso l’aggravante della premeditazione, tuttavia la Corte, dopo due sole ore di camera di consiglio, ha condannato la Pifferi anche al versamento di provvisionali di 20mila euro per la sorella Viviana e di 50mila euro per la madre Maria. Entrambe si erano costituite parti civili nel processo. Durante la lettura del dispositivo Alessia Pifferi è rimasta impassibile.

Ma per la sua avvocata, Alessia Pontenani, la Pifferi “era molto dispiaciuta per l’atteggiamento della sorella e della mamma”. “Quando il presidente ha detto ‘ergastolo’ si è capito che dietro stavano festeggiando e qui c’è ben poco da festeggiare. Poi non ha ben compreso il problema economico, perché ha detto ‘io non ho soldi’, allora le ho spiegato che l’unica cosa che possono prenderle è quel pezzettino di casa”. L’avvocato ha fatto sapere che farà ricorso e che chiederà “la riapertura dell’istruttoria e una nuova perizia collegiale”.

Di “una sentenza giusta, una prima tappa verso l’accertamento della verità”, ha invece parlato il pm Francesco De Tommasi al termine della lettura della sentenza, “Ho visto una donna che ha recitato una parte, mi aspettavo l’ergastolo”, ha aggiunto.

“È un dolore atroce, si è dimenticata di essere una mamma. Deve pagare per quello che ha fatto. Se si fosse pentita e mi avesse chiesto scusa, ma non l’ha fatto. Ora non riuscirei a dirle nulla”, commentato a caldo la mamma di Alessia, Maria Assandri.