Laura Boldrini contestata alla manifestazione per i diritti dell’aborto: l’onorevole era scesa in piazza a Roma

Laura Boldrini contestata in piazza a Roma durante la manifestazione per i diritti dell’aborto. Giovani manifestanti si sono rivolte in modo duro contro l’onorevole costringendola ad abbandonare la piazza.

Laura Boldrini contestata alla manifestazione per i diritti dell’aborto

Laura Boldrini è stata contestata durante la manifestazione a Roma per i diritti dell’aborto. Una ragazza le ha contestato: “Dovete andarvene da questa piazza, perché voi non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza. Le donne il diritto all’aborto accessibile e gratuito non ce l’hanno anche per colpa sua“. L’ex presidente della Camera allora ha risposto: “Il diritto all’aborto voi ce l’avete perché ci sono delle donne in Parlamento che l’hanno voluto e hanno lottato per questo”.

“Sa perché non siamo unite?”, risponde la manifestante, “perché a lei delle persone che stanno nelle case e nei quartieri popolari non gliene frega niente, invece a me sì e io li difendo. Beatrice Lorenzin (ex ministra della Salute, ndr) ha reso la pillola anticoncezionale a pagamento. Lei mi dice che il problema non è quello ma è la distribuzione. Lo vada a dire ai giovani, ai precari a chi vive nei quartieri popolari. E non ha mi ha risposto sui tagli che sono stati fatti alla sanità, sui consultori che sono stati chiusi e su una legge che non viene applicata”.

L’onorevole era scesa in piazza a Roma

L’onorevole Boldrini era arrivata all’Esquilino per manifestare per il diritto all’aborto insieme all’associazione “Non una di meno”. “Se devi fare questi show…a differenza degli altri io sono qui con voi”, risponde Boldrini provando a ragionare con la manifestante. “Non è uno show, io la rispetto come persona ma non come istituzione. Ve ne dovete andare via perché voi non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza. Le donne, le compagne, che sono venute qua a manifestare per l’aborto libero e gratuito non ce l’hanno anche per colpa sua. Il suo partito non ha difeso questo diritto. Se ne vada“. “Allora ve lo difenderà Fratelli d’Italia”, ha risposto seccata Boldrini prima di lasciare la piazza tra i cori delle manifestanti.

