Laura Ziliani, processo iniziato contro le figlie ed il fidanzato di una di loro: in aula ha parlato il compagno di Laura

Laura Ziliani: è iniziato il processo sul caso dell’ex vigilessa uccisa in provincia di Brescia. I tre imputati, due sono le figlie della donna, hanno già confessato l’omicidio della madre. In queste ora i giudici stanno sentendo i testimoni.

Laura Ziliani, processo iniziato contro le figlie ed il fidanzato di una di loro

Ha preso il via il processo sul caso dell’omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di 55 anni residente a Temù, in provincia di Brescia. Per l’uccisione della donna, dal 24 settembre 2021, sono reclusi in carcere due delle tre figlie della vittima, Silvia Zani (28 anni) e Paola Zani (20 anni), e Mirto Milani, fidanzato di Silvia e amante di Paola. Sia le due figlie della 55enne che il fidanzato/amante sono stati accusati di omicidio.

I tre hanno già confessato l’omicidio e l’occultamento del cadavere: i tre imputati erano presenti in aula mentre i sette testimoni citati a processo dalla pm Caty Bressanelli hanno parlato davanti alla Corte d’Assise di Brescia.

In aula ha parlato il compagno di Laura

Ha testimoniato Riccardo Lorenzi, compagno di Laura Ziliani, che ha raccontato gli ultimi giorni dell’ex vigilessa: “L’ultima volta che ho sentito Laura stava salendo a Temù, la sera del 7 maggio, verso le 21 – ha spiegato Lorenzi nelle immagini mostrate a “Mattino Cinque News” -. Più tardi, una volta arrivata, ci siamo sentiti per messaggio per augurarci la buonanotte”. Alla domanda della pm, che gli chiedeva se si fossero sentiti il giorno successivo, Lorenzi ha replicato: “No, mi aveva detto che sarebbe andata a fare una passeggiata con le figlie per la festa della mamma – ha spiegato -. Ho saputo che non era tornata più tardi nel pomeriggio. Mi ha chiamato una persona dicendomi: non troviamo Laura. Pensavo fosse uno scherzo di cattivo gusto, all’inizio, ma poi ho capito che era vero”.

Nella testimonianza, Riccardo Lorenzi ricorda anche l’episodio di aprile 2021, quando Ziliani gli aveva raccontato di aver dormito per quasi due giorni consecutivi dopo un’escursione alpinistica: “Mi disse che aveva dormito due giorni, era stanchissima, mi rispose la mattina con un messaggio ma il messaggio era pieno di errori. Poi ha dormito di nuovo tutto il pomeriggio e mi diceva: sono intontita. Non riusciva a spiegarsi come avesse fatto a dormire così tanto”.

