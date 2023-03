Le foto di Matteo Messina Denaro e Riina sui panetti di droga: sequestri e arresti nel Trapanese

Le foto di Matteo Messina Denaro e Riina erano utilizzate per marchiare e brandizzare sacchetti di droga. L’incredibile scoperta in un sequestro da parte dei Carabinieri di Trapani in un’indagine che ha portato a sequestri ed arresti.

Le foto di Matteo Messina Denaro e Riina sui panetti di droga

Cosa Nostra è diventata addirittura un brand negli ambienti criminali e in particolare nello spaccio di droga. Nell’ultimo sequestro di droga nel Trapanese sono state trovati trovati dei panetti con le foto dei due ultimi capi della mafia corleonese: Salvatore Riina e Matteo Messina Denaro. I Carabinieri di Trapani hanno complessivamente sequestrato 13 chili di hashish, 700 grammi di cocaina pura e 700 grammi di marijuana contenuta in diversi sacchetti di plastica.

Sequestri e arresti nel Trapanese

Nell’operazione delle forze dell’ordine ci sono stati sequestri ma anche arresti. Per giorni i militari hanno controllato un magazzino nella periferia di Marsala per poi fermare un incensurato del posto, di 28 anni che usciva dal locale a bordo sulla propria autovettura, trovandolo in possesso di 50 grammi di cocaina pura. La sostanza stupefacente sequestrata, secondo stime degli investigatori, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 200.000 euro. Trovata anche una macchina per il confezionamento sottovuoto, due bilancini elettronici e diverso materiale utile per il taglio della sostanza. Un colpo importante dei Carabinieri alla criminalità siciliana nella Giornata Nazionale in ricordo delle vittime di mafia.

Leggi anche: Scontri tra ultrà romanisti e napoletani all’Autogrill di Arezzo. Trentatré responsabili individuati e perquisiti