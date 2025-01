L’ecatombe dei Tg

Non guardo più i tg, né pubblici né privati. Dicono solo falsità. Mi meraviglio che la gente non se ne accorga.

ManiloPascali

Via email

Gentile lettore, in verità oggi molti sono consapevoli che l’informazione fornita dai tg è quasi sempre faziosa: notizie distorte o taciute o totalmente inventate. Una per tutte: i russi che, esauritii missili, vanno all’assalto con le zappe. E perché non le sciabole e la cavalleria? Idiozie allo stato puro. E infatti i tg perdono ascolti e credibilità. Secondo una ricerca dello Studio Fasi, dal primo gennaio al 14.12.2024 il Tg1 ha perso il 3,79% del pubblico rispetto al 2023, il Tg5 il 2,42%, il Tg3 l’8,8%, RaiNews24 addirittura il 17,9%,Tgcom24 il 4,0% e SkyTg24 il 3,98%. Unica eccezione,l’incremento del TgLa7, dovuto alla crescita della rete e all’effetto traino. Per il resto un’ecatombe. Il rapporto Censis 2024, che è cosa seria e non un sondaggio usa-e-getta, quantifica l’abisso esistente tra informazione mainstream e società reale. Per esempio i Tg ci fanno credere che i palestinesi siano i terroristi e gli israeliani le vittime, mentre è esatto il contrario; o che gli Usa “lavorano per una tregua a Gaza”, mentre ogni giorno da un anno spediscono tonnellate di bombe a Israele per massacrare i palestinesi. Ebbene, scrive il Censis, “il 66,3% degli italiani attribuisce all’Occidente, Usa in testa, la colpa delle guerre in Medio Oriente e Ucraina” e “il 70,8% esprime un più o meno viscerale antioccidentalismo”, cioèforti sentimenti anti Usa e anti Nato.E la Ue, l’altro sacro totem dei tg? Secondo il 71,4% degli italiani “è destinata a sfasciarsi”. Tutto si tiene.