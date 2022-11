Lega a picco nei sondaggi, sorpassata dal Terzo Polo

Che la Lega abbia vissuto momenti migliori non c’è dubbio. Ma mai sarebbe stato anche solo immaginabile che in un momento come questo, proprio mentre è al governo, venisse superata nei consensi addirittura dal Terzo Polo. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Swg.

Stando ai sondaggi la Lega sta vivendo un periodo buio. Secondo l’ultima rilevazione di Swg è al 7,6 per cento

Numeri alla mano il Carroccio sta vivendo proprio un periodo buio. Italia viva e Azione sono al 7,9 per cento (-0,1) e il partito di Salvini è a 7,6 per cento (-0,5). In sesta posizione, Forza Italia al 6,4 (-0,4 per cento). Ma tutto ciò sembra non frenare l’ascesa, e il gradimento, di Fratelli d’Italia. Il partito della premier Giorgia Meloni continua a guadagnare terreno e ora tocca il 30,4 per cento (+0,3).

Insomma il Governo viaggia a velocità differenti in tema di consenso. Segue il Movimento 5 Stelle, che mantiene la seconda posizione, ormai da qualche settimana: si attesta a 16,9 per cento (-0,1).

Il Partito democratico prova a recuperare terreno e accorcia le distanza – anche se ancora di poco: il partito di Enrico Letta reduce dall’assemblea di sabato scorso ora è al 16,2 per cento (+0,2). A seguire i partiti più piccloli: l’Alleanza Verdi-Sinistra al 4,0 per cento (+0,2), +Europa al 3 per cento (+0,1), Italexit al 1,9 per cento (-0,2), Unione Popolare all’1,5 per cento (+0,2) e gli altri al 4,2 (+0,3).

Rispetto al sondaggio della settimana precedente in cui Fdi aveva superato il 30 per cento confermandosi al primo posto oggi registra una crescita dello 0,7 per cento. Ma non è il solo. Un’ulteriore crescita (+0,3) si registra anche in casa 5S. Così il Movimento continua a stare sopra il Pd confermandosi primo partito dell’opposizione con il 17 per cento (+0,2).

Il Pd rimane tuttavia stabile al 16 per cento, la Lega era in linea con Azione-Iv all’8% già la scorsa settimana, Forza Italia registrava con al 6,8 per cento un incremento di 0,5.