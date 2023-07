L’Emilia-Romagna? Colpa del Pd. Ma al Nord invece…

Sull’alluvione in Emilia-Romagna le destre accusano i dem. In Lombardia e Veneto gli eventi avversi.

Basta poco per smascherare l’ipocrisia, basta mantenere la lucidità anche nei momenti più critici come queste ore che spaccano l’Italia tra ghiaccio e fuoco, entrambi figli di un cambiamento climatico che – come dice bene Cecilia Strada – sarebbe meglio chiamare “disastro climatico”.

Sull’alluvione in Emilia-Romagna le destre accusano i dem. In Lombardia e Veneto gli eventi avversi

Gli effetti (preannunciati dalla stragrande parte dei climatologi) sono nelle grandinate, nelle trombe d’aria e nel fuoco di questi giorni ma sono ancora freschi nella memoria dei cittadini in Emilia-Romagna che stanno facendo i conti con la ricostruzione dopo gli alluvioni. Quando l’acqua sommerse l’Emilia Romagna i rappresentati di questo governo ci dissero (più o meno velatamente) che la colpa fosse tutta del Partito democratico, più precisamente del presidente della Regione Stefano Bonaccini e della sua ex vicepresidente e ora segretaria del Pd Elly Schlein.

È una bieca strumentalizzazione politica, certo, ma indica un certo modo di leggere gli eventi. Ora che i danni toccano Lombardia e Sicilia, regioni governate dalla stessa destra che sta al governo, la chiave di lettura è capovolta. Ora la colpa è del cambiamento climatico o comunque degli “eventi climatici eccezionali”.

Così la maggioranza che ha sempre minimizzato (se non negato) il cambiamento climatico oggi lo sfodera per assolvere i suoi con un ragionamento inverso (e perverso). Confidano evidentemente che non se ne accorga nessuno. Confideranno anche che ci si dimentichi in fretta delle tempeste e del fuoco per tornare a difendere il diesel, vedrete. Basta poco per smascherare l’ipocrisia, basta mantenere la lucidità.