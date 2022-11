Liam Biran, storia del turista scomparso tre anni fa: riprese le ricerche del sommelier statunitense

Liam Biran è il ragazzo scomparso tre anni fa da Torino. Originario del New Jersey, ha fatto perdere improvvisamente le sue tracce.

Liam Biran è il ragazzo scomparso tre anni fa dopo essere atterrato a Torino con un volo proveniente da Atene. Originario del New Jersey, di lui si sono perse le tracce improvvisamente. Grazie alla trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto” sono state riprese le ricerche pochi giorni fa.

Liam Biran, storia del turista scomparso tre anni fa

Liam Biran è il sommelier originario del New Jersey e scomparso il 9 maggio 2019. All’epoca aveva 32 anni ed era atterrato a Torino con un volo proveniente da Atene. Ai genitori aveva detto di essere poi diretto a Parigi con un treno in partenza proprio da Torino. Tuttavia, poi è stato scoperto che alla stazione di Porta Susa con la sua carta di credito era stato acquistato un biglietto ferroviario in direzione Aosta. Poi, da allora si sono perse le tracce del 32enne statunitense.

Riprese le ricerche del sommelier statunitense

Ad inizio novembre sono riprese le ricerche del ragazzo nei boschi sopra Saint-Pierre con l’aiuto dei droni, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del corpo valdostano. Si è tornato a parlare del caso nel programma di Rai 3 “Chi l’ha Visto” e durante la trasmissione un abitante del posto aveva segnalato la presenza della tenda ai militari, dopo averla riconosciuta nelle immagini mandate in onda dal programma. All’interno della tenda sarebbe stata trovata anche una maglietta, che proprio i genitori del giovane avrebbero riconosciuto tra i suoi effetti personali. Inoltre, sempre “Chi l’ha visto”, alcuni giorni fa, ha trovato a Sarre un giovane che dice di aver incrociato una persona che poteva essere Biran.

Leggi anche: Marzia Capezzuti, la donna scomparsa a Pontecagnano: trovato un cadavere e potrebbe essere il suo