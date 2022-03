Liliana Resinovich, chi è: news, amante, marito colpevole, aveva figli

Liliana Resinovich con la sua storia ha riempito le pagine, le testate online e anche le trasmissioni televisive. La donna è scomparsa lo scorso 14 dicembre e il 5 gennaio il suo corpo è stato rinvenuto nel bosco dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni a Trieste.

Liliana Resinovich, chi è

Liliana Resinovich, 63 anni di Trieste, era una donna pensionata che conduceva una vita tranquilla. Prima la scomparsa 14 dicembre 202 e poi il ritrovamento del suo corpo il 5 gennaio del 2022 nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni.

La causa della morte è stata il soffocamento: il corpo della donna è stato ritrovato in due grandi sacchi neri e la sua testa avvolta in due sacchetti di nylon trasparenti.

Liliana Resinovich: news

Secondo le ultime indagini si va verso la tesi del suicidio. Sul cordino è stato ritrovato molto Dna appartenente a Lilly, oltre che tracce di Dna maschile. Per questo gli inquirenti hanno chiesto al marito della donna di sottoporsi al test di Dna.

Liliana Resinovich: amante

Liliana Resinovich la mattina della sua scomparsa aveva appuntamento con un suo grande amico, l’82enne Claudio Sterpin. Sembra che fra i due ci fosse una relazione. Sembra proprio che la donna avesse una relazione extraconiugale. I due avrebbero dovuto trascorrere insieme il weekend successivo alla scomparsa di lei.

Richiesti anche ulteriori esami per capire come la donna sia arrivata nel boschetto. Gli esami botanici chiariranno se e come la donna si sia mossa. Se sulla suola zigrinata delle scarpe della donna non si dovessero trovare frammenti di terriccio, secondo gli investigatori, vorrebbe dire che il corpo è stato trasportato in un secondo momento. Se la donna il 14 dicembre scorso avesse raggiunto da sola il luogo del ritrovamento, dovrebbe per forza esserne rimasta traccia sulle suole.

Il marito è colpevole?

Il marito della donna scomparsa è il 72enne Sebastiano Visentin, ex fotografo ormai in pensione e ha un laboratorio dove affila le lame. L’uomo sarà sottoposto all’esame di Dna ma solo per chiarimenti anche perché le indagini vanno verso l’ipotesi di suicidio. Anche se in un’intervista al Corriere, l’uomo ha dichiarato di non credere a questa ipotesi: “Ci sono troppe domande che non tornano. Non ritengo possibile che Lilly da un momento all’altro abbia deciso di farla finita in quel modo. Ma non penso neanche che qualcuno le abbia fatto del male. Siamo sempre lì. Se una persona vuole togliersi la vita a Trieste può farlo in altri mille modi, ci sono decine di ponti da cui buttarsi. Non credo che lei sia stata capace di organizzare un piano così dettagliato ma penso anche che nessuno avesse interesse a ucciderla”.

Aveva figli?

Sebastiano Visintin, da una passata relazione, aveva avuto una figlia, morta nel 2010 e anche un altro figlio Piergiorgio Visintin.