L’Iran è di fatto in guerra con Israele. Partito l’attacco con centinaia di droni e missili. Biden parla dalla casa Bianca e gli Usa mobilitano la flotta

L’Iran è di fatto in guerra con Israele. L’attacco annunciato contro lo Stato ebraico è partito intorno alle 22, con il lancio di centinaia di droni, in ondate diverse. L’azione è stata confermata dal premier Netanyhau e dal presidente americano Biden, di cui si attende a breve un discorso dalla Casa Bianca. Gli Usa hanno immediatamente allertato la flotta a difesa dei territori di Tel Aviv. I primi droni sono stati intercettati e neutralizzati in Siria e Giordania, mentre è stato sospeso lo spazio aereo. L’esercito israeliano prevede che il lancio degli ordigni possa continuare tutta la notte, e sarebbero stati rilevati anche dei missili Cruise. Pure Teheran ha chiuso lo spazio aereo sul Paese, e i Pasdaran hanno parlato di punizione in corso verso Israele. L’escalation militare è a questo punto sempre più drammatica. Il nostro ministro degli Esteri, Tajani, ha parlato di situazione molto preoccupante.