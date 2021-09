Litigano fino alla fine. A tre giorni dal voto per le amministrative nelle principali città italiane non c’è pace a destra. A Milano è saltata pure la photo opportunity con i tre leader. La Meloni è arrivata in ritardo all’appuntamento e Salvini se ne è andato. Nel capoluogo lombardo doveva tenersi la conferenza stampa congiunta di chiusura della campagna. L’iniziativa era stata convocata alle 10,30 ma per colpa di un ritardo del volo, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è arrivata allo Starhotels Business Palace con quasi un’ora di ritardo.

Ad attenderla non c’era più il segretario della Lega Salvini, i due leader, dunque, non si sono neanche incrociati per un istante. Ignazio La Russa ha provato poi a gettare acqua sul fuoco, ricordando che domani i tre leader si troveranno a una iniziativa identica, ma a Roma. La Meloni ha invitato i giornalisti a “non fare mistificazioni”: “se non avessimo voluto fare un evento insieme banalmente non l’avremmo fatto”. “Vi prego cortesemente – ha aggiunto la leader di FdI – di andare a vedere a che ora doveva arrivare e a che ora è arrivato il volo che ho preso da Roma che mi avrebbe consentito, se fosse arrivato in tempo di essere qui per le 11”.

“Nessuna polemica e zero tensioni: stamane non è stato possibile salutarci di persona per banali imprevisti con gli orari di aereo e treno, facilmente verificabili con una telefonata” hanno poi dichiarato Meloni e Salvini in una nota congiunta. “Saremo insieme già domani a Roma. E’ incredibile tuttavia che – hanno aggiunto i due leader -, anche oggi, certi media scrivano bufale o riportino surreali ricostruzioni pur di non parlare delle proposte e dei progetti del centrodestra. Ma non importa: il centrodestra è compatto e lo ha dimostrato ancora una volta in queste elezioni, con candidati unitari in tutte le grandi città. A chi cerca divisioni e litigi consigliamo di guardare a sinistra”.