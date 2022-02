Lodovica Comello: figlio e marito della conduttrice diventata famosa con Violetta

Chi è Lodovica Comello: nata come giovane attrice nella serie argentina Violetta. Poi la sua carriera continua nel mondo dello spettacolo come cantante e presentatrice.

Chi è Lodovica Comello

Ludovica Comello è nata il 13 aprile del 1990. Si appassiona da piccola alla musica grazie alla passione del padre. Il suo lancio nel mondo dello spettacolo non avviene però con la musica ma con la recitazione.

Prima di sfondare come cantante e attrice e riuscire a mantenersi con il suo lavoro, ha lavorato nel negozio d’abbigliamento dei suoi e poi in un McDonald’s. Lavorare da McDonald’s le piaceva: “mi hanno persino eletta impiegata del mese”, ha raccontato a Vanity Fair; fare la commessa, invece, le faceva venire l’ansia.

Nel 2011, a 21 anni, ottiene successo mondiale grazie alla telenovela argentina Violetta e nel 2013 pubblica il primo singolo da solista, Universo, seguito un album omonimo. In seguito, ma sempre in tempi brevi, ha avuto successo come cantante e nel 2013 pubblica il primo singolo da solista, Universo, seguito un album omonimo. Poi ha avuto anche il suo primo tour da solista, Lodovica World Tour. La sua carriera si sviluppa anche come conduttrice di Italia’s Got Talent su Sky.

Comello: figlio e marito

Lodovica Comello si è sposata con il fidanzato Tomas Goldschmidt, produttore argentino conosciuto sul set di Violetta. Insieme hanno un figlio di nome Teo, nato nel marzo del 2020, in piena emergenza coronavirus. Nella finale di Italia’s got talent è dovuta rimanere a casa perché era nelle fasi finale della gravidanza. Inoltre, il marito argentino ha lasciato il suo paese per seguire la cantante.